Na Ljubljanski borzi dopoldne največ zanimanja za Luko Koper

Ljubljana, 31. julija - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes dopoldne največ trgovali z delnicami Luke Koper, s katerimi je bilo sklenjenih za 154.000 evrov poslov. Njihov tečaj je izgubil 0,88 odstotka. Tik za njimi so bile delnice Krke s 137.000 evrov prometa in 0,44-odstotnim padcem tečaja. Indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,48 odstotka.