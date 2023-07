V prvem polletju odkupljenega manj mleka

Ljubljana, 31. julija - S kmetijskih gospodarstev je bilo v prvi polovici letošnjega leta odkupljenega za 2,3 odstotka manj kravjega mleka kot v enakem obdobju lani. Mlekarne so zmanjšale proizvodnjo mleka v prahu, konzumnega mleka, smetane in sira, proizvedle pa nekaj več fermentiranih mlečnih izdelkov in masla, je danes objavil statistični urad.