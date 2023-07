V Frankfurtu skupna razstava treh slovenskih muzejev o Almi M. Karlin

Frankfurt, 31. julija - Trije slovenski muzeji, Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje in Slovenski etnografski muzej, se bodo septembra v nemškem Frankfurtu predstavili s skupno razstavo o pisateljici Almi M. Karlin. Razstava bo v frankfurtskem Haus am Dom - Katholische Akademie Rabanus Maurus na ogled od 15. septembra do 23. novembra.