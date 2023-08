Na zahodu Afganistana talibani zažgali glasbene instrumente

Herat, 1. avgusta - V province Herat na zahodu Afganistana je talibanska policija za moralo nedavno zažgala na stotine glasbenih instrumentov. Odkar so talibani leta 2021 ponovno prevzeli oblast v deželi pod Hindukušem, v državni ponovno velja prepoved neverske glasbe. Številni afganistanski umetniki in glasbeniki so že zaprosili za azil na Zahodu.