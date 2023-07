Abramov v zadevi Sara Veber ostaja v priporu

Celje, 31. julija - Sebastienu Abramovu, ki ga je celjsko okrožno sodišče ta mesec spoznalo za krivega umora nekdanjega dekleta Sare Veber marca 2015, so podaljšali pripor do nastopa zaporne kazni, so danes za STA povedali na celjskem tožilstvu. Zaporna kazen za umor Vebrove, ki so mu jo izrekli 7. julija, namreč še ni pravnomočna.