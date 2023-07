V Ljubljani uspešno izpeljali tretji turnir v paraodbojki na mivki

Ljubljana, 31. julija - Konec tedna je v Ljubljani potekal turnir v paraodbojki na mivki. Prireditelji so organizirali tekmovanja v treh kategorijah (paraodbojka sede in stoje za moške, paraodbojka sede za ženske), udeležba pa je bila številna in mednarodno obarvana, so sporočili iz krovne zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.