Slovenski Messer lani občutno povečal prihodke in podvojil dobiček

Ruše, 5. avgusta - Vodilni slovenski proizvajalec tehničnih plinov Messer, ki ima sedež v Rušah in je del istoimenske nemške skupine, je lansko leto rekordnih podražitev energentov in surovin zaključil s skoraj tretjino višjimi prihodki kot leto prej. Ti so se približali 39 milijonom evrov, čisti dobiček pa so s 3,6 milijona evrov več kot podvojili.