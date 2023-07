Tudi nedeljska popoldanska neurja povzročala nevšečnosti

Ljubljana/Brežice, 31. julija - Tudi nedeljska popoldanska neurja z močnim vetrom in dežjem so ponekod povzročala nevšečnosti. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je bilo najbolj prizadeto območje Regijskega centra za obveščanje Brežice, posredovali so še na območjih kranjskega in ptujskega centra. Na severu države so močnejši nalivi možni tudi danes popoldne in zvečer.