Na jugozahodu ZDA še naprej pustošijo požari in huda vročina

New York, 31. julija - Mesto Phoenix v ameriški zvezni državi Arizoni je v nedeljo preživelo že 31. zaporedni dan, ko so temperature dosegle 43 stopinj Celzija, zaradi suše in vročine pa sta se v Kaliforniji poleg več manjših razširila dva velika požara. Gozdni požari še vedno pustošijo v Kanadi, kamor se je v nedeljo razširil tudi eden od požarov iz ZDA.