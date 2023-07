Pregled - šport, 30. 7. (nedelja)

KARPACZ - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec druge etape dirke po Poljski. Na razgibani trasi od Leszna do Karpacza (202,9 km) je v tesnem zaključku navkreber ugnal Portugalca Joaa Almeido in oblekel majico vodilnega. Osemindvajsetletnik iz Podblice je zadržal dobro formo z dirke po Franciji in zabeležil jubilejno 20. zmago v karieri. Na poljski pentlji je sicer že slavil etapno zmago pred štirimi leti, ko je bil najboljši v sedmi etapi. Drugi Slovenec na dirki Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je etapo končal na 114. mestu s 13 minutami zaostanka.

COURCHEVEL - Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je prepričljivo zmagala tudi na drugi tekmi poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu, prva je bila že na uvodni tekmi sezone v soboto. Med 26 tekmovalkami iz osmih držav je bila Nika Prevc sedma, Ajda Košnjek 16., Katra Komar pa 22. Slovenski smučarski skakalci pa so tako kot na prvi tekmi poletne velike nagrade v Courchevelu tudi na drugi ostali brez finalnega skoka. Tokrat je bil med drugo garnituro slovenskih tekmovalcev najboljši Rok Oblak, ki je zasedel 32. mesto.

HELSINKI - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na preizkušnji svetovnega prvenstva razreda MXGP v finski Vanti osvojil šesto mesto, potem ko je bil šesti tudi v obeh posamičnih vožnjah. Zmagal je Francoz Romain Febvre. V razredu MX2 je drugi slovenski predstavnik na dirkah SP Jan Pancar zasedel deveto mesto.

NASSAU - Slovenska potapljačica Alenka Artnik je na Bahamih na tekmovanju Vertical Blue dosegla še en rekord, piše na spletni strani tekmovanja. Enainštiridesetletnica se je namreč v potapljanju na vdih v disciplini z dvojno plavutjo (CWTB) potopila kar do 111 metrov. Za Alenko Artnik je sijajnih nekaj dni na Bahamih.

CELJE/MARIBOR/DOMŽALE - Nogometaši Celja so v 2. krogu Prve lige Telemach premagali Muro s 5:0 (2:0), Maribor je premagal Aluminij z 1:0 (0:0), nogometaši Domžal in Brava pa so se razšli brez zmagovalca z 1:1 (0:1).

LUXEMBOURG - Lia Apostolovski je zmagala v skoku v višino v Luksemburgu na mitingu bronaste serije svetovne atletike, preskočila je 1,90 metra in izenačila svoj najboljši izid v sezoni.

PERTH - Na svetovnem prvenstvu za nogometašice so v predtekmovalni skupini A odigrali vse tekme. V 3. krogu je Norveška brez težav s 6:0 odpravila Filipine, Švica in sogostiteljica SP Nova Zelandija sta remizirali z 0:0. V nadaljevanje sta se tako uvrsitli Švica in Norvežka, izpadli pa Nova Zelandija in Filipini.

SPA FRANCORCHAMPS - Nizozemski dirkač Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke za VN Belgije v Spa-Francorchampsu. Drugi je bil njegov moštveni sotekmovalec Mehičan Sergio Perez, tretji pa Ferrarijev voznik Monačan Charles Leclerc. Nizozemec je tako brez težav dosegel že 45. zmago v karieri in zaokrožil uspešen konec tedna v Belgiji, saj je v soboto dobil tudi sprintersko dirko.

PAU - Nizozemka Demi Vollering (SD Worx) je zmagovalka druge kolesarske dirke po Franciji za ženske. Šestindvajsetletnica je v zadnji vožnji na čas v Pauju (22,6 km) zasedla drugo mesto. Slavila je njena moštvena kolegica, Švicarka Marlen Reusser. Edina Slovenka na dirki, Špela Kern (Cofidis) je odstopila pred tretjo etapo. V drugi je namreč padla in si poškodovala zapestje.

HAMBURG - Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Hamburgu z nagradnim skladom 1,8 milijona evrov. Četrti nosilec in domačin je v finalu s 7:5, 6:3 premagal Srba Lasla Đereja. Dvoboj je trajal uro in 50 minut.

LOZANA - Italijanka Elisabetta Cocciaretto je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA v švicarski Lozani z nagradnim skladom 235.770 evrov. V finalu je po dveh urah in 45 minutah s 7:5, 4:6, 6:4 premagala Francozinjo Claro Burel in osvojila prvi naslov na najvišji ravni turnirjev WTA.

FUKUOKA - Z zadnjimi sedmimi odločitvami se je končalo svetovno prvenstvo v vodnih športih v japonski Fukuoki. Zadnji dan plavalnega dela je svetovni rekord dosegla Litovka Ruta Meilutyte na 50 m prsno, Tunizijec Ahmed Hafnaoui pa je dobil razburljivo preizkušnjo na 1500 m prosto, ki jo je odločilo vsega pet stotink sekunde.

VARŠAVA - Poljakinja Iga Swiatek je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Varšavi z nagradnim skladom 235.770 evrov. V finalu je prva nosilka in prva igralka svetovne lestvice brez težav s 6:0, 6:1 premagala Nemko Lauro Siegemund.