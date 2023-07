Za konec uvodnega kroga 2. SNL dva neodločena izida in zmaga Tolmina

Ljubljana, 30. julija - Nogometaši v 2. SNL so danes dokončali tekme uvodnega kroga nove sezone. Dve nedeljski tekmi sta se končali neodločeno, Rudar Velenje in Kety Emmi&Impol Bistrica sta se razšla z 0:0, Beltinci Klima Tratnjek in Primorje Emundia pa z 1:1. Zmago so dosegli nogometaši Tolmina, ki so z 1:0 premagali ekipo ravenskega Fužinarja.