Karpacz, 30. julija - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec druge etape dirke po Poljski. Na razgibani trasi od Leszna do Karpacza (202,9 km) je v tesnem zaključku navkreber ugnal Portugalca Joaa Almeido in oblekel majico vodilnega.