Pregled - svet, 30. 7. (nedelja)

MOSKVA/KIJEV - Ruska zračna obramba je preprečila napad z brezpilotnimi letali na Moskvo in sestrelila tri ukrajinske drone, poškodovani sta bili dve poslovni stavbi, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ruske sile so uničile tudi 25 ukrajinskih dronov nad polotokom Krim. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da se v Rusijo, njena strateška središča in vojaška oporišča, vrača vojna. Ukrajina postaja močnejša, je dejal Zelenski, a opozoril, da se mora pripraviti na nove napade na svojo energetsko infrastrukturo.

SANKT PETERBURG - Ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu pomorskih sil napovedal njihovo krepitev in dejal, da bo ruska mornarica letos dobila 30 novih ladij. Ob zaključku rusko-afriškega vrha pa je v soboto dejal, da Rusija ne zavrača mirovnih pogovorov z Ukrajino, vendar pa Moskva ne more privoliti v prekinitev ognja, medtem ko poteka ukrajinska ofenziva. Osnova za iskanje miru bi lahko bili po njegovih besedah afriška in kitajska pobuda.

ABUJA/N'DJAMENA - Voditelji združenja zahodnoafriških držav (Ecowas) so vojaški hunti v Nigru, ki je pred dnevi razglasila državni udar, dali teden dni časa, da vrne na oblast predsednika Mohameda Bazouma in ponovno vzpostavi ustavni red v državi, ali pa se bo morala soočiti z morebitno uporabo sile. Proti pučistom so uvedli tudi finančne sankcije. Vojaška hunta v Nigru pa je opozorila pred vojaškim posredovanjem zahodnoafriških držav.

ISLAMABAD - Na zborovanju radikalne islamske stranke na severozahodu Pakistana je eksplodirala bomba, pri tem je bilo ubitih najmanj 39 ljudi, približno sto je ranjenih, so sporočile pakistanske oblasti. Bombni napad se je zgodil v mestu Khar v regiji Bajaur, ki meji na Afganistan. Bomba je eksplodirala na množično obiskanem shodu, ki ga je organizirala stranka Džamiat Ulema-e-Islam pod vodstvom Fazlurja Remana, ki velja za privrženca afganistanskih talibanov.

VATIKAN - Papež Frančišek je Rusijo pozval k obnovitvi sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja, od katerega je Moskva nedavno odstopila. Prav tako je pozval k molitvi za mir v Ukrajini in spomnil na trpljenje Ukrajincev zaradi ruske agresije, ki uničuje vse, tudi žito.

MAGDEBURG - Nemška skrajno desna Alternativa za Nemčijo AfD je v soboto na kongresu za nosilca strankine liste na evropskih volitvah, ki bodo 9. junija prihodnje leto, izvolila sedanjega poslanca Evropskega parlamenta Maximiliana Kraha. Na drugo mesto kandidatne liste se je uvrstil bavarski poslanec v bundestagu Petr Bystron. Za volitve v Evropski parlament namerava AfD, ki ima trenutno devet evropskih poslancev, predlagati listo 30 kandidatov.

BANGUI - V Srednjeafriški republiki je potekal ustavni referendum, na katerem so volivci odločali o spremembah, ki bi predsedniku Faustin-Archangeu Touaderi omogočile, da se poteguje še za tretji mandat. Opozicija je pozvala k bojkotu referenduma in ga označila za nedemokratično goljufijo. Nevladna organizacija Human Rights Watch je pred referendumom vlado obtožila, da zatira politično opozicijo, civilno družbo in medije.

REKA - Na Hrvaškem je neurje z močnim nalivom zajelo širše območje Reke, kjer je poplavilo več ulic, zaradi udara strele je zagorelo ostrešje hiše, poročali so tudi o podrtih drevesih. Na območju Crikvenice in Opatije je neurje podiralo drevesa. V Malinski na Krku so zaradi vdora vode v objekt posredovali gasilci. Zaradi obilnega deževja je poplavilo tudi nekatere ulice v Opatiji.

BOLZANO - Huda neurja z obilnim dežjem in nevihtami so v soboto zajela Južno Tirolsko in v nekaterih delih te najsevernejše italijanske pokrajine povzročila veliko gmotno škodo. Ponekod je deroča voda odnesle mostove, pod gorskim prelazom Gardena v Dolomitih pa se je sprožil zemeljski plaz in zasul več vozil na parkirišču. Po navedbah gasilcev ni bil nihče poškodovan.

PEKING - Kitajska se po prehodu tajfuna Doksuri sooča z obilnimi padavinami in poplavami, zaradi česar so z območja prestolnice Peking in mesta Shijiazhuang v sosednji provinci Hebei na severu države evakuirali na deset tisoče ljudi. Oblasti so zaradi močnega deževja za Peking in okoliške province na severu Kitajske, kjer živi več deset milijonov ljudi, izdale rdeče opozorilo.

DELNICE - Na filmskem festivalu Cinehill je nagrado propeler za najboljši film v soboto prejel film Jezero Falcon režiserke Charlotte Le Bon. Celovečerni prvenec režiserke, posnet po stripu Bastiena Vivesa, je poetična upodobitev turbulentnega časa med otroštvom in mladostništvom. Kot je utemeljila žirija, film gledalca vrača v pristno izkušnjo prve ljubezni, njene magične zapeljivosti, a tudi grozljive usodnosti.