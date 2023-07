Vreme: Zvečer bodo še posamezne nevihte

Ljubljana, 30. julija - Zvečer bodo še posamezne nevihte, nato se bo ozračje umirilo. Zjutraj bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod delno jasno. Ponekod po nižinah bo megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo povečini sončno, več oblačnosti bo na Gorenjskem in Koroškem. Popoldne bo na severu nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo na severu nastale plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije in v drugem delu noči ponehale. V sredo bo dopoldne suho, popoldne bodo nastale posamezne plohe

Vremenska slika: Višinska dolina s hladnim zrakom se pomika čez območje vzhodnih Alp proti vzhodu. V višinah prehodno doteka nad naše kraje nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči bo delno jasno. V ponedeljek bo ob severnem Jadranu precej jasno s šibko burjo. Drugod bo občasno nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v Alpah bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta.