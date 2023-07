Svit Suljić: Vidim se zmagovati na turnirjih za grand slam

pogovarjal se je Nejc Molan

Maribor, 31. julija - Mladi slovenski teniški adut Svit Suljić je zadnje tedne nastopil v finalu Wimbledona do 14 let, postal evropski prvak do 14 let in osvojil bronasto odličje na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru. A kot za STA pravi mladi Ljubljančan, se v prihodnosti vidi zmagovati tudi na turnirjih za grand slam in postati številka 1.