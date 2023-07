Na cestah po državi ponekod znova zastoji

Ljubljana, 30. julija - Na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani je nastal daljši zastoj, čas vožnje se podaljša za 45 minut. Zastoji so znova tudi ponekod drugod po državi, med drugim na cestah Lucija-Strunjan in Dragonja-Šmarje-Koper ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Možno je občasno zapiranje predora.