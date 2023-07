Pri Ruski kapelici krajši pietetni dogodek s sporočilom miru

Vršič, 30. julija - Pri Ruski kapelici pod Vršičem so se danes zbrali članice in člani Društva Slovenija Rusija, ki so se s položitvijo venca, minuto tišine in molitvijo spomnili tam pokopanih žrtev tragičnega dogodka iz časov prve svetovne vojne. Kot so sporočili, so s tem simbolnim dejanjem tudi letos opozorili na sporočilo miru, ki ga trajno nosi kapelica.