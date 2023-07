Norvežanke s 6:0 nadigrale Filipinke na SP, Nova Zelandija izpadla

Perth, 30. julija - Na svetovnem prvenstvu za nogometašice so v predtekmovalni skupini A odigrali vse tekme. V 3. krogu je Norveška brez težav s 6:0 odpravila Filipine, Švica in sogostiteljica SP Nova Zelandija sta remizirali z 0:0. V nadaljevanje sta se tako uvrsitli Švica in Norvežka, izpadli pa Nova Zelandija in Filipini.