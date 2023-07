Močan dež in veter ponoči povzročila nekaj škode

Novo mesto/Mirna/Postojna, 30. julija - Močan dež in veter sta ponoči in zgodaj zjutraj po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje povzročila nekaj škode, med drugim na območju občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice in Škocjan. Gasilci so posredovali tudi v Postojni, kjer je meteorna voda poplavila pritličje stanovanjske hiše.