Vreme: Popoldne bo še nekaj neviht

Ljubljana, 30. julija - Dopoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Popoldne bo ponovno nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem okoli 29+ stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo povečini sončno, več oblačnosti bo na Gorenjskem in Koroškem. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Sredi dneva in popoldne bo predvsem na severu nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo na severu nastale plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije in v drugem delu noči ponehale. V sredo bo dopoldne suho, popoldne bodo nastale posamezne plohe.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta se prek območja Alp pomika proti vzhodu in vpliva tudi na vreme v Sloveniji. Od zahoda doteka k nam nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Dopoldne se bodo plohe in nevihte umikale proti vzhodu, od zahoda se bo delno razjasnilo. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V ponedeljek bo ob severnem Jadranu precej jasno s šibko burjo. Drugod bo občasno nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v Alpah bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta.

Biovreme: V noči na nedeljo se bo vremenska obremenitev povečevala in v nedeljo čez dan postopno popuščala. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ugoden.