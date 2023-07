Lozana, 30. julija - Slovenska teniška igralca Dalila Jakupović je med dvojicami na turnirjih v Lozani v polfinalu izgubila skupaj s Črnogorko Danko Kovinić. Madžarka Anna Bondar in Francozinja Diane Parry, tretji nosilki, sta bili po uri in 56 minutah boljši s 7:5, 6:7 (2) in 10:8.