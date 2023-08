Hoejlund naslednja okrepitev Manchester Uniteda

Manchester, 5. avgusta - Danski nogometaš Rasmus Hoejlund je nova okrepitev angleškega velikana Manchester Uniteda, je klub potrdil na spletni strani. Po poročanju BBC in Sky Sports so rdeči vragi italijanski Atalanti plačali odškodnino v višini 75 milijonov evrov. Znesek bi lahko z bonusi narasel do 85 milijonov.