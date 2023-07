Hamburg, 29. julija - Nemec Alexander Zverev in Srb Laslo Đere sta finalista teniškega turnirja ATP v Hamburgu z nagradnim skladom 1,8 milijona evrov. Četrti nosilec Zverev je v polfinalu s 6:2 in 6:4 odpravil Francoza Arthurja Filsa, Đere pa je bil s 6:3 in 6:2 boljši od Kitajca Zhizhen Zhanga.