Mladi slovenski športniki in športnice na domačem Ofemu osvojili devet medalj

pripravil Nejc Molan

Maribor, 30. julija - S sklepno slovesnostjo se je v soboto zvečer v Mariboru zaključil poletni Olimpijski festival evropske mladine (Ofem). Mladi slovenski športniki in športnice so na domačih tleh osvojili devet odličij, od tega dve zlati, dve srebrni in pet bronastih. Po številu osvojenih kolajn je bila s 46 odličji najboljša Italija.