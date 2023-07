V gorah nekaj nesreč, zaplezanega alpinista v steni Malega Pihavca še rešujejo

Ljubljana, 29. julija - Lepo vreme je v gore vnovič privabilo številne obiskovalce, ob povečanem obisku pa je prišlo tudi do nekaj nesreč. Tri reševalne akcije z udeležbo helikopterja v Kamniško-Savinjskih Alpah so se že zaključile, zaplezanega alpinista v steni Malega Pihavca v Julijskih Alpah pa še rešujejo, je razvidno iz objav Uprave RS za zaščito in reševanje.