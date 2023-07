Švedinje v osmini finala, Francija ugnala Brazilijo

Sydney, 29. julija - Švedska ženska nogometna reprezentanca je po Španiji in Japonski tretja udeleženka osmine finala svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Švedinje, olimpijske podprvakinje, so v skupini G v 2. krogu premagale Italijo s 5:0. Francija pa je v skupini F z 2:1 odpravila Brazilijo.