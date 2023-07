Vreme: Oblačno z možnostjo krajevnih ploh ali neviht

V nedeljo bo zjutraj in dopoldne pretežno oblačno s plohami in nevihtami, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, predvsem v hribovitem svetu bodo še možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: V nedeljo zjutraj in dopoldne so ob nevihtah možni močni nalivi in sunki vetra.

Obeti: V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki se bodo v torek nadaljevale tudi v noč.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Sredozemljem počasi slabi. Vremenska fronta se bliža Alpam in bo jutri dopoldne prešla Slovenijo. Pred njo k nam z jugozahodnimi vetrovi doteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačnost od severa naraščala, predvsem na območju Alp bodo že krajevne plohe in nevihte. V nedeljo bo sprva pretežno oblačno s plohami in nevihtami, čez dan pa se bo od zahoda delno razjasnilo.