Poraz Gorice za uvod v novo sezono 2. SNL, dva gola Fernandeza

Ljubljana, 29. julija - Nogometaši v 2. slovenski ligi so danes igrali še štiri tekme uvodnega kroga. Grosuplje so z 1:0 odpravile Gorico, Dravinja je z enakim izidom slavila v Dekanih, Tabor in Triglav sta se razšla z 2:2, čeprav so imeli Gorenjci dva izključena igralca, Bilje pa so s 3:2 premagale Ilirijo. Dva gola je k zmagi prispeval Ricard Fernandez Betriu.