Zjutraj in dopoldne so ob nevihtah možni močni nalivi in sunki vetra

Ljubljana, 30. julija - Za danes zjutraj in dopoldne je Agencija RS za okolje (Arso) za vso državo razglasila oranžno opozorilo. Ob nevihtah so možni močni nalivi in sunki vetra, pa tudi hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek v več delih države. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale, delno se bo razjasnilo.