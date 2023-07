Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 29. julija - Danes bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo predvsem v zahodni in severni Sloveniji občasno že krajevne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija.

V nedeljo bo zjutraj in dopoldne pretežno oblačno s plohami in nevihtami, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, predvsem v hribovitem svetu bodo še možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: V nedeljo zjutraj in dopoldne so ob nevihtah možni močni nalivi in sunki vetra.

Obeti: V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Sredozemljem počasi slabi. Vremenska fronta se prek zahodne Evrope bliža Alpam in bo jutri dopoldne prešla Slovenijo. Pred njo k nam z jugozahodnimi vetrovi doteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, popoldne bodo predvsem v Alpah nastale posamezne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči krepile.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav. V noči na nedeljo se bo obremenitev povečevala in v nedeljo proti večeru postopno popuščala.