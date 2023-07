Rusija z raketami zadela stolpnico in sedež SBU v Dnipru

Dnipropetrovsk, 29. julija - V ruskem raketnem napadu na Dnipro v osrednji Ukrajini je bilo v petek poškodovanih najmanj devet ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da so izstrelki zadeli stolpnico in tamkajšnji sedež državne varnostne službe SBU. Ruske sile so že tretjič od začetka vojne ciljale to poslopje, je dejal župan Dnipra Boris Filatov.