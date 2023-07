Slovenske odbojkarice prepričljivo zlate na Ofemu, rokometaši srebrni

Maribor, 29. julija - Slovenske mlade odbojkarice so na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru osvojile zlato odličje. V današnjem finalu so prepričljivo premagale Nemke s 3:0 (15, 14, 16). V finalu so zaigrali tudi rokometaši, a so morali premoč priznati Nemcem s 25:32, vseeno pa osvojili srebro. Bronasta je bila atletinja Tia Tanja Živko.