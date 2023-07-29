Izidi teniških turnirjev (1)
Ljubljana, 29. julija - Izidi teniških turnirjev (1).
* Izidi:
- Atlanta, ATP (668.265 evrov):
- četrtfinale:
Taylor Fritz (ZDA/1) - Kei Nishikori (Jap) 6:4, 6:2;
Jeffrey Wolf (ZDA/8) - Dominik Köpfer (Nem) 6:2, 6:3;
Aleksandar Vukic (Avs) - Christopher Eubanks (ZDA) 6:4, 6:4;
Ugo Humbert (Fra/7) - Alex De Minaur (Avs/2) 7:6 (4), 6:2.
- Umag, ATP (562.815 evrov):
- četrtfinale:
Matteo Arnaldi (Ita/7) - Jiri Lehečka (Češ/1) 3:6, 6:2, 6:4;
Alexei Popyrin (Avs) - Dino Prižmić (Hrv) 7:6 (2), 7:5;
Lorenzo Sonego (Ita/2) - Jaume Munar (Špa) 3:6, 6:1, 6:2;
Stan Wawrinka (Švi/6) - Roberto Carballes Baena (Špa/4) 6:4, 7:5.