ZDA s Haitija umikajo vse nenujno diplomatsko osebje

Washington, 29. julija - Ameriški State Department je v petek vsemu svojemu diplomatskemu in konzularnemu osebju na Haitiju, ki ne opravlja nujno potrebnih nalog, in njihovim družinam ukazal, naj zaradi nasilja uličnih tolp in izbruha kolere zapustijo državo. Washington je obenem vsem Američanom ponovno odsvetoval potovanje v to karibsko državo.