V New Yorku osvobodili tri obsojence, ki jih je k terorizmu napeljeval FBI

New York, 29. julija - Newyorška zvezna sodnica je v četrtek ukazala izpustitev treh moških, ki jih je pred 12 leti obsodila zaradi terorizma. Ob tem je ostro kritizirala FBI, ki jih je s pomočjo zaupnega sodelavca pripravil do tega, da so začeli naklepati teroristične napade. "Edini pravi zarotnik v tem primeru je ameriška vlada," je dejala sodnica.