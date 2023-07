Nov uspešen teden za newyorške borzne indekse

New York, 29. julija - Osrednji indeksi na ameriškem Wall Streetu so v petek sklenili nov pozitiven teden, ki je bil za širši indeks Standard & Poor's 500 že deveti v zadnjih 11 tednih. Indeksi so napredovali zaradi dodatnih poročil o umirjanju inflacije, pri čemer vlagatelji upajo, da bo centralna banka Federal Reserve (Fed) zdaj ustavila zviševanje obrestnih mer.