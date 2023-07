Pregled - šport, 28. 7. (petek)

FUKUOKA - Plavalka Neža Klančar je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki v polfinalu na 50 m delfin zasedla deseto mesto. Z izidom 25,83 je bila dve stotinki sekunde počasnejša od zjutraj doseženega državnega rekorda, prvi finale v karieri pa se ji je izmuznil za sedem stotink sekunde. V soboto bo Neža Klančar nastopila tudi v kvalifikacijah na 50 m prosto, kjer bo lovila tudi olimpijsko normo 24,70, Tara Vovk pa bo plavala na 50 m prsno.

UMAG - Slovenski teniški igralec Blaž Rola se je skupaj s hrvaškim partnerjem Ninom Serdarušićem uvrstil v finale dvojic na turnirju v Umagu z nagradnim skladom 562.815 evrov. V polfinalu sta bila Slovenec in Hrvat boljša od drugopostavljene francoske naveze Sadio Doumbia/Fabien Reboul s 7:6, 6:4. V finalu bosta nasproti slovensko-hrvaški dvojici stala Italijana Simone Bolelli in Andrea Vavassori.

LOZANA - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je končala nastope na turnirju serije WTA v švicarski Lozani z nagradnim skladom 235.770 evrov. V četrtfinalu je bila od Konjičanke s 6:2, 6:0 boljša Madžarka Anna Bondar. Dvoboj je trajal uro in 22 minut, zmagovalka turnirja v Lozani pred dvema letoma pa je osvojila le dve od sedmih iger s svojim začetnim udarcem. V Lozani sicer med dvojicami nastopa še Dalila Jakupović. V paru s Črnogorko Danko Kovinić bo v soboto nastopila v polfinalu.

MARIBOR - Slovenske odbojkarice in rokometaši so si danes na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru priigrali sobotni finale in si že zagotovili medaljo. Odbojkarice so brez pretiranih težav premagale Madžarke s 3:0 (23, 15, 20), rokometaši pa so v maratonskem dvoboju s sosednjo Hrvaško slavili po izvajanju sedemmetrovk s 50:49. Mladi slovenski teniški adut Svit Suljić je danes na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru doživel prvi poraz. V polfinalu ga je izločil Italijan Vito Antonio Darderi s 6:1 in 6:0. Kljub porazu je Suljić že osvojil bronasto medaljo, saj Nemec Niels Alfred McDonald dvoboja za tretje mesto zaradi poškodbe ne bo igral.

LJUBLJANA - Ruski šahovski velemojster Vladimir Fedosejev bo po novem igral za slovensko reprezentanco, poroča šahovski spletni portal chess.com. Z rejtingom 2676 bo takoj postal slovenska številka 1. Fedosejev je prenehal zastopati Rusijo po invaziji na Ukrajino leta 2022 in je namesto tega igral pod zastavo Mednarodne šahovske zveze.

LJUBLJANA - V Bernu bo od 1. do 12. avgusta na sporedu svetovno prvenstvo v športnem plezanju, na katerem bo nastopila deseterica Slovencev. Vnovič je favoritinja za zlato kolajno na balvanih, v težavnosti in kombinaciji olimpijska prvakinja Janja Garnbret, ki si želi že v Švici potrditi tudi olimpijski nastop v Parizu prihodnje leto. Janja Garnbret je že rekorderka v športnem plezanju s šestimi naslovi.

NYON - Italijanski nogometni velikan Juventus v sezoni 2023/24 ne bo igral v tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze Uefe. Ta je namreč klub iz Torina kaznovala zaradi kršenja pravil finančnega fair-playa in licenciranja ter mu ob prepovedi igranja v konferenčni ligi naložila še visoko denarno kazen v višini 20 milijonov evrov, 10 od tega je pogojne denarne kazni. Angleški velikan Chelsea bo moral zaradi neizpolnjevanja finančnih pravil plačati 10 milijonov evrov kazni.

RIM - Italija in Turčija se bosta skupaj potegovali za organizacijo evropskega prvenstva v nogometu leta 2032. Evropska nogometna zveza Uefa je danes potrdila, da sta državi umaknili posamični kandidaturi in se odločili za skupno, poročajo agencije. Skupna je tudi kandidatura za EP 2028, za katero se potegujeta Irska in Velika Britanija.

RIO DE JANEIRO - Brazilski atlet Thiago Braz je začasno suspendiran zaradi kršitev dopinških pravil, zapis Enote za atletsko integriteto AIU navaja francoska tiskovna agencija AFP. Braz se lahko tri tedne pred svetovnim prvenstvom v Budimpešti še pritoži na odločitev AIU, grozi pa mu do štiriletni suspenz. Devetindvajsetletni Braz je bil olimpijski prvak v skoku s palico v domačem Riu de Janeiru pred sedmimi leti, pred dvema letoma pa je v Tokiu osvojil bronasto kolajno, AIU pa ga je začasno suspendiral zaradi uporabe ostarina.

FUKUOKA - Avstralka Mollie O'Callaghan je prva plavalka v zgodovini, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila zlato kolajno na 100 in 200 m prosto. Devetnajstletnica je danes slavila na krajši razdalji z 52,16. Kitajec Qin Haiyang je z 2:05,48 poskrbel za nov svetovni rekord na 200 m prsno. Žensko tekmo na 200 m prsno je dobila južnoafriška olimpijska prvakinja Tatjana Schoenmaker z 2:20,80, Madžarski je zlato na 200 m hrbtno priplaval Hubert Kos z 1:54,14. V moški štafeti na 4 x 200 m prosto so se veselili Britanci.

FUKUOKA - Nizozemske vaterpolistke so na svetovnem prvenstvu v Fukuoki osvojile naslov prvakinj, potem ko so v finalu s 17:16 premagale Španke. Po veliki drami se je tekma končala z 12:12, tako da so odločale petmetrovke, v katerih so se izkazale Nizozemke. Na tekmi za tretje mesto je Italija premagala Avstralijo s 16:14.

MILANO - Mednarodni olimpijski komite Mok bo ukrajinski šampionki v sabljanju Olhi Harlan omogočil nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinka je bila sprva na svetovnem prvenstvu v Milanu diskvalificirana zaradi nešportnega obnašanja po dvoboju z rusko tekmico, a so danes to preklicali. Mednarodna sabljaška zveza je po odločitvi Moka preklicala diskvalifikacijo Ukrajinke, tako da bo lahko nastopila na ekipni tekmi.