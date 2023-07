Pregled - svet, 28. 7. (petek)

MOSKVA - Rusija je poročala o domnevnem ukrajinskem raketnem napadu na jugozahodu države. Kot je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, so prestregli dve ukrajinski raketi, ostanki ene od raket pa so padli na mesto Taganrog v bližini meji z Ukrajino. Pri tem je bilo ranjenih najmanj 15 ljudi. Ministrstvo je pred tem sporočilo tudi, da je zračna obramba ponoči preprečila ukrajinski napad z brezpilotnimi letalniki v moskovski regiji.

SANKT PETERBURG/KIJEV - Ukrajinskim silam kljub stopnjevanju spopadov v preteklih dneh ni uspelo doseči nobenih uspehov, je v četrtek dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Dodal je, da so bili ukrajinski vojaki potisnjeni nazaj in pri tem utrpeli ogromne izgube. Nasprotno medtem trdijo v Kijevu, od koder poročajo o uspehih ukrajinskih sil na jugovzhodu države.

SANKT PETERBURG - Rusija spoštuje in podrobno preučuje predloge nekaterih afriških voditeljev za končanje konflikta v Ukrajini, je ob drugem dnevu rusko-afriškega vrha izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Sporočil je še, da je Rusija podpisala sporazume o vojaškem sodelovanju z več kot 40 afriškimi državami ter jim odpisala dolgove v višini 23 milijard ameriških dolarjev.

NIAMEY - General Abdourahamane Tchiani, vodja predsedniške garde, ki je v sredo razglasila državni udar, se je razglasil za predsednika nacionalnega sveta in s tem za novega voditelja Nigra. EU je v odzivu na dogajanje v tej sahelski državi novim oblastem v Niameyu zagrozila z ukinitvijo finančne pomoči.

WASHINGTON - Posebni tožilec Jack Smith je v četrtek s tremi točkami razširil obtožnico proti nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v zvezi z zaupnimi dokumenti, ki jih je odnesel iz Bele hiše in skrival na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi. Kaznivih dejanj v zvezi s tem je poleg Trumpa in njegovega pomočnika Walterja Naute obtožil še hišnika Carlosa De Oliveiro, ki naj bi uničeval posnetke varnostnih kamer po Trumpovih navodilih. Trumpa skupno bremeni 40 točk obtožnice zaradi namernega zadrževanja zaupnih informacij in oviranja preiskave.

WASHINGTON - Ameriški senat je v četrtek s 86 glasovi proti 11 potrdil predlog 886 milijard dolarjev vrednega zakona o porabi za obrambo, vendar brez številnih omejitev, ki jih je v svojem predlogu pred dnevi tesno potrdila republikanska večina v predstavniškem domu. Oba domova kongresa ZDA bosta morala sedaj uskladiti svoja predloga, preden bodo enoten predlog poslali v podpis predsedniku ZDA Joeju Bidnu.

PJONGJANG - Voditelj Severne Koreje Kim Jong-un je v četrtek zvečer na vojaški paradi, ki so se je udeležili tudi člani delegacij iz Kitajske in Rusije, med njimi ruski obrambni minister Sergej Šojgu, predstavil nove tipe brezpilotnih letalnikov in medcelinskih balističnih raket (ICBM). Člani obeh delegacij so bili sicer prvi tuji predstavniki, ki so obiskali Severno Korejo od začetka pandemije covida-19.

SYDNEY - Ameriški obrambni minister Lloyd Austin in državni sekretar Antony Blinken sta obiskala Avstralijo, kjer bosta zaključila svojo pacifiško turnejo, katere namen je okrepiti vlogo ZDA v indijsko-pacifiški regiji. Predstavnika ZDA sta se že sestala z avstralskim političnim vrhom, uradni pogovori pa so predvideni za soboto. V okviru turneje po regiji je Blinken obiskal še Tongo in Novo Zelandijo, Austin pa Papuo Novo Gvinejo.

KIJEV - Ukrajina bo v skladu z zakonom, ki ga je podpisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, božič odslej praznovala 25. decembra namesto 7. januarja, kot je veljalo doslej. Premik datuma praznovanja božiča je zadnji v vrsti potez, ki jih je Ukrajina sprejela v zadnjih letih, da bi se oddaljila od Moskve, vključno s preimenovanjem ulic in mest, ki spominjajo na sovjetsko obdobje.

SPLIT - Požar, ki je v četrtek izbruhnil na otoku Čiovo, je še vedno aktiven. Vso noč ga je gasilo 145 gasilcev s 40 gasilskimi vozili, davi pa so na pomoč prispela tudi tri letala kanader. Splitska policija je sporočila, da so v okviru preiskave vzrokov za izbruh požara pridržali dve osebi.

ATENE/RIM - Po več dnevih boja proti požarom se razmere v Grčiji nekoliko umirjajo, so sporočili gasilci in opozorili, da nevarnost še ni povsem minila, saj so napovedani močni vetrovi. Požar je v četrtek zajel tudi skladišče streliva v okolici mesta Nea Anhialos, kjer je prišlo do eksplozij. Ranjenih ni bilo, saj so pred tem evakuirali 130 ljudi. Še naprej se s hudimi požari spopadajo tudi v Italiji, predvsem v deželi Apulija.