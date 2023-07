Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Podatki so pokazali, da se je priljubljeno merilo inflacije ameriške centralne banke Federal Reserve, indeks cen izdatkov za osebno porabo, prejšnji mesec povečal za tri odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.