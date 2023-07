Nezadovoljni delavci ustavili promet med Črno goro in Hrvaško

Herceg Novi, 28. julija - Promet med Hrvaško in Črno goro je bil danes na obeh mejnih prehodih ustavljen, ker so ceste dve uri blokirali nezadovoljni delavci inštituta Dr Simo Milošević iz bližnjega Igala. Sindikati so črnogorsko vlado in občino pozvali, naj najdejo način, kako rešiti to znamenito zdravilišče, poroča črnogorska javna radiotelevizija RTCG.