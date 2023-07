Stresni testi pokazali odpornost evropskih bank na morebitno krizo

Ljubljana/Pariz/Frankfurt, 28. julija - Banke v EU in območju z evrom bi tudi v primeru makroekonomskih šokov v naslednjih treh letih ostale zadostno kapitalizirane, je pokazal letošnji stresni test Evropskega bančnega organa (Eba) in Evropske centralne banke (ECB). Tudi slovenske banke izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost, so sporočili iz Banke Slovenije.