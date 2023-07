Primorske novice o počitniškem naselju na Debelem Rtiču (29. 7.)

Koper, 28. julija - Alenka Penjak v komentarju Kako smo uničili solidarnost piše o prostorih za letovanje policistov in delavcev notranjega ministrstva na Debelem Rtiču. Z begunsko krizo so le ti izgubili svoje počitniško naselje. To območje bi moralo biti namenjeno tako turistom, beguncem, še posebej pa policistom, ki so vlagali denar za ureditev tega naselja, pravi.