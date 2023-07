London/Frankfurt/Pariz, 28. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Nafta se je rahlo pocenila, a sta ameriška in severnomorska še nad 80 oz. 84 dolarjev za sod. Tečaj evra se je zvišal in je nad 1,10 dolarja.