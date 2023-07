EU sankcionirala več Rusov zaradi dezinformacij glede Ukrajine

Bruselj, 28. julija - Članice EU so danes uvedle sankcije proti 12 ruskim posameznikom in subjektom zaradi z državo povezane kampanje širjenja dezinformacij o vojni v Ukrajini z uporabo lažnih medijskih spletnih strani. Ta usklajena in ciljno usmerjena manipulacija z informacijami je del širše hibridne kampanje Rusije proti EU in njenim članicam, opozarjajo v Bruslju.