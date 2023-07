Ljubljanska borza ta teden nekoliko pridobila

Ljubljana, 28. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v tem trgovalnem tednu v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je pridobil 0,60 odstotka. Navzgor so ga najbolj potisnile delnice Petrola in NLB, najprometnejše delnice Krke se niso spremenile. Prometa je bilo za dobrih šest milijonov evrov.