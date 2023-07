Pirc Musar: Silovita neurja postajajo realnost, zato moramo spremeniti način razmišljanja in odnos do narave

Vojnik, 28. julija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar si je danes v Vojniku ogledala škodo, ki so jo povzročile nedavne vremenske ujme. Seznanila se je tudi s postopki sanacije in odpravljanja povzročene škode. Poudarila je, da silovita neurja postajajo realnost, zato moramo spremeniti način razmišljanja in odnos do narave.