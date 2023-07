Svetina za boljši dostop oseb s posebnimi potrebami do zobozdravstvene oskrbe

Ljubljana, 28. julija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina pričakuje, da bodo pristojni nemudoma vzpostavili dialog o tem, kako bi lahko izboljšali dostop do zobozdravstvene oskrbe nasploh in posebej za osebe s posebnimi potrebami. Prav tako pričakuje konkretne rešitve, so po današnjem varuhovem obisku na stomatološki kliniki UKC Ljubljana zapisali pri Varuhu.