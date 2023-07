Ljubljanska borza z rahlim padcem

Ljubljana, 28. julija - Tečaji najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju malenkost znižali, indeks SBI TOP je zdrsnil za 0,08 odstotka. Pocenile so se delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav, podražile delnice Cinkarne Celje. Prometa je bilo za 1,24 milijona evrov, največ, za 548.000 evrov, z delnicami Krke.