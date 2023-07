Zaposleni pri makedonski tiskovni agenciji zahtevajo višje plače

Skopje, 28. julija - Zaposleni pri makedonski tiskovni agenciji MIA so danes v Skopju drugi dan zapored izvedli opozorilni protest, s katerim so zahtevali višje plače. Ob podpori sindikata novinarjev so sporočili, je njihov protest uperjen proti "ignorantskemu odnosu vlade do zahtev po višjih plačah v skladu s kolektivno pogodbo". Opozorili so še na kadrovske težave.