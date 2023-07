Blizu Vatikana odkrili ostanke starodavnega gledališča rimskega cesarja Nerona

Rim, 31. julija - Pod vrtom blizu Vatikana v Rimu so odkrili ostanke starodavnega gledališča rimskega cesarja Nerona, v katerem so domovali poezija in glasbene predstave. Ruševine so našli pod obzidanim vrtom palače Palazzo della Rovere, ki se nahaja ob ulici Via della Conciliazione in vodi do Trga svetega Petra.